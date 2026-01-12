Nach der Niederlage im spanischen Supercup ist Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid entlassen worden.

Legende: War erst seit Sommer im Amt Xabi Alonso. imago images/Agencia EFE

Xabi Alonso ist nicht länger Trainer von Real Madrid. Der spanische Rekordmeister teilte am Montag mit, dass die Trennung «in gegenseitigem Einvernehmen» erfolgt sei. Der 44-jährige Alonso hatte Real zu Saisonbeginn übernommen und die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten.

Als Nachfolger präsentierte Real umgehend den früheren Profi Alvaro Arbeloa, der die zweite Mannschaft trainiert hatte und mit Alonso einst als Spieler gemeinsam für Madrid aufgelaufen war.

Schon länger Entlassungsgerüchte

Alonso hatte im Sommer 2025 nach Madrid gewechselt, nachdem er zuvor Trainer von Bayer Leverkusen in der Bundesliga war. Mit Leverkusen wurde er 2024 deutscher Meister. In Spaniens LaLiga ist Real aktuell Zweiter mit 4 Punkten Rückstand auf den FC Barcelona.

Bereits länger hatte es Gerüchte über eine nahende Entlassung Alonsos gegeben. Am Sonntag hatte Real in Saudi-Arabien den Supercopa-Final gegen Barcelona verloren (2:3). Trotz fünf Siegen in Serie hatten spanische Medien den Final gegen den Erzrivalen als persönliches Endspiel in der Wüste betitelt.