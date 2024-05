Legende: Grosser Pechvogel Breel Embolo muss das Feld gegen Montpellier vorzeitig verlassen. IMAGO Images/PanoramiC

Ligue 1: Embolo vor der Pause ausgewechselt

Breel Embolo hat 4 Wochen vor Beginn der EURO 2024 einen Rückschlag erlitten. Der 27-Jährige – eben erst von einem Kreuzbandriss genesen – musste beim zweitletzten Saisonspiel der Monegassen bei Montpellier vor der Pause mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. 10 Minuten zuvor hatte der Nati-Stürmer das vermeintliche 1:0 erzielt, war wegen Abseits jedoch zurückgepfiffen worden. Wie schwer sich Embolo verletzt hat, ist noch nicht klar. Am Freitag gibt Nati-Trainer Murat Yakin sein Aufgebot für die EM bekannt. Monaco gewann die Partie ohne Embolo mit 2:0. Auch Nationalmannschafts-Kollege Yvon Mvogo erlebte eine schlechte Runde. Der Keeper kassierte mit Lorient in Marseille (1:3) die 7. Niederlage in Folge und steht vor dem Abstieg.

Legende: Konsterniert Luana Bühler im Wembley. IMAGO / Sports Press Photo

Serie A: Bologna schafft Sprung in die «Königsklasse»

Bologna spielt in der nächsten Saison erstmals in der Champions League. Nach der 1:2-Niederlage der AS Roma bei Atalanta Bergamo ist die Mannschaft mit den Schweizern Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye nicht mehr von einem für die «Königsklasse» benötigten Top-5-Platz in der Serie A zu verdrängen. Neben Bologna stehen auch Juventus Turin, die AC Milan von Noah Okafor und der Meister Inter Mailand mit Yann Sommer schon als italienische Teilnehmer der nächsten Champions League fest.

FA Cup Frauen: Bühler scheitert im Endspiel

Die Schweizer Internationale Luana Bühler hat in England den Cupsieg im Final verpasst. Mit Tottenham unterlag die Innenverteidigerin im mit rund 80'000 Zuschauern ausverkauften Londoner Wembley-Stadion Manchester United mit 0:4. Für die Spielerinnen von Manchester United ist es der erste grosse Titel in der Vereinsgeschichte.

Premier League: Arsenal hält Druck stand

Arsenal darf in England bis zuletzt auf den Meistertitel hoffen. Die Londoner gewannen in der vorletzten Runde bei Manchester United 1:0 und sind wieder mit einem Punkt vor Manchester City klassiert, das allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat. Der wichtige Treffer im Old Trafford gelang Arsenal durch den Belgier Leandro Trossard in der 20. Minute. Arsenal bestreitet seinen letzten Match der Saison am kommenden Sonntag daheim gegen Everton. Um erstmals seit 2004 Meister zu werden, benötigt die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta aber vor allem auch einen Ausrutscher von Manchester City, das am Dienstag im Nachholspiel bei Tottenham gastiert und am kommenden Sonntag West Ham empfängt.