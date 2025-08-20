Legende: Gingen aufeinander los Adrien Rabiot (l.) und Jonathan Rowe (r.). IMAGO / Icon Sport

Olympique Marseille greift durch: Nach einer Kabinenschlägerei stellt der Klub seine beiden Leistungsträger Adrien Rabiot und Jonathan Rowe vor die Tür.

Die beiden seien «aufgrund eines inakzeptablen Verhaltens in der Umkleidekabine» nach dem verlorenen Saisonauftakt bei Stade Rennes (0:1) am vergangenen Freitag auf die Transferliste gesetzt worden, teilte der Klub mit. Zuvor hatte der Verein die beiden Stars auf unbestimmte Zeit suspendiert.

Zu wenig Einsatz?

Präsident Pablo Longoria sprach gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP von einem «Ereignis von extremer Schwere und Gewalt», wie der Sender France Info berichtete. «Wir mussten eine Entscheidung treffen, nachdem ein Vorfall passiert war, der die Grenzen dessen überschritten hat, was in einem Fussballverein, wie auch in jeder anderen Organisation, akzeptabel ist», sagte Longoria.

Nach dem Spiel in Rennes sei Rowe vorgeworfen worden, er habe zu wenig Einsatz gezeigt. Danach ist es gemäss Sender RMC Sport zuerst zu einem verbalen Schlagabtausch gekommen – und dann flogen die Fäuste.

