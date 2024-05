Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: War häufig nur noch ein Schatten seiner selbst Marcus Rashford. imago images/Sportsphoto

«Bei Marcus habe ich einfach das Gefühl, dass andere Spieler in diesem Bereich des Feldes eine bessere Saison gespielt haben.» So begründete Gareth Southgate die Nichtberücksichtigung Marcus Rashfords für die EM. Der 60-fache Nationalspieler (17 Tore) schaffte es nicht einmal ins vorläufige 33-Mann-Kader des englischen Teams.

Der Vertrauensentzug dürfte für den 26-Jährigen ein Schlag ins Gesicht gewesen sein – ein weiterer in einer Saison, die er wohl lieber aus seinem Gedächtnis streichen würde. Manchester United lieferte in der Premier League mit Platz 8 die schlechteste Saison seit 1990 ab. Und auch bei Rashford ging es bergab.

01:06 Video Southgate: «Einige Spieler auf Rashfords Position hatten eine bessere Saison» (engl.) Aus Sport-Clip vom 21.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Rashfords magere Torausbeute

In der letzten Spielzeit hatte der schnelle Offensivspieler wettbewerbsübergreifend noch 30 Treffer erzielt. Diese Zahl ist heuer auf 8 geschrumpft. Und doch sähe es Manchester City vielleicht lieber, wenn er Trainer Erik ten Hag im letzten Spiel der Saison nicht zur Verfügung stünde.

In zwei der drei letzten Derby-Begegnungen traf Rashford nämlich. Letzte Saison, als United dem Stadtrivalen überraschend eine 2:1-Niederlage zufügte. Und zuletzt im März, als Rashford mit einem Hammer aus grosser Distanz seine Klasse aufblitzen liess und das Skore eröffnete. City drehte die Partie und gewann 3:1, ist aber gewarnt.

00:41 Video Archiv: Rashfords bisher letztes Tor für England in der EM-Quali gegen Italien Aus Sport-Clip vom 17.10.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Lieber Party als Fussball

«In einer Karriere geht es auf und ab. Eine schlechte Phase kann dir auch Antrieb geben. Ich bin sicher, er wird damit zurechtkommen», sagte Ten Hag vor dem FA-Cup-Final am Samstag in Bezug auf Southgates negativen Bescheid.

So wohlwollend ging der Niederländer mit seinem designierten Starspieler nicht immer um. Wobei es ihm Rashford auch nicht immer einfach machte: Ende Januar meldete er sich nach einer Partynacht in Belfast krank und verpasste das 4:2 gegen das unterklassige Newport in der 4. Runde des FA Cups. Zuletzt kam Rashford nur noch zu zwei Kurzeinsätzen, obwohl er nach einer Verletzung eigentlich wieder fit ist.

Schlechte Erinnerungen an 2023

Gerüchten zufolge muss Ten Hag kommende Saison die Verantwortung für das Team einem anderen Trainer überlassen, auch wenn er den FA Cup gewinnt. Vielleicht findet Rashford dann ja zu alter Blüte zurück – schliesslich läuft sein Vertrag noch bis 2028.

Gegen das Starensemble von Pep Guardiola, das mit dem zweiten Double aus Meisterschaft und FA Cup in Folge Historisches schaffen könnte, hofft nicht nur Rashford auf einen besseren Ausgang als im Final 2023. Damals verdienten sich die «Red Devils» mit ihrem Auftritt im Wembley Respekt, verloren aber dennoch knapp mit 1:2.