Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Grosse Enttäuschung ... ... bei den Liverpool-Verteidigern Jarell Quansah und Kostas Tsimikas. Reuters/Peter Cziborra

Der FC Liverpool hat sich im englischen FA Cup blamiert. Der Tabellenführer der Premier League unterlag in der 4. Runde sensationell beim Zweitligisten Plymouth Argyle 0:1 und verpasste den Einzug in die Achtelfinals. Ryan Hardie (52.) verwandelte für den Aussenseiter einen Handspenalty.

Katic «Man of the Match»

FCZ-Leihgabe Nikola Katic spielte bei Plymouth durch und wurde zum «Man of the Match» gekrönt. Liverpool liess Topstars wie Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai und Cody Gakpo zu Hause.

Ebenfalls zu Ende ist der Wettbewerb für Tottenham. Die Nord-Londoner verloren bei Aston Villa, das auch in der Liga vor Tottenham liegt, mit 1:2. Manchester City hatte sich am Samstag in die Achtelfinals gezittert.

Resultate