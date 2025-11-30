Norrköping steigt aus der schwedischen Allsvenskan ab. Mit wenig Ruhm bekleckern sich auch die Fans.

Legende: Unschöne Bilder Schwarzer Rauch und Feuer steigen vom Kunstrasen in Norrköping auf. IMAGO / TT

Fans haben beim Relegations-Rückspiel für die höchste schwedische Spielklasse Allsvenskan zwischen IFK Norrköping und Örgryte IS für einen handfesten Skandal gesorgt.

Unter anderem wegen des massiven Einsatzes von Pyrotechnik musste die Begegnung viermal unterbrochen werden, die 90 Minuten dauerten am Ende fast viereinhalb Stunden. Nach dem 0:3 im Hinspiel und dem 0:0 vor eigenem Publikum stieg Norrköping nach 15 Jahren ab, Örgryte feierte den Aufstieg.

Kunstrasen fängt Feuer

Vorher mussten allerdings die IFK-Fans aus ihrer Kurve und dem Stadion verbannt werden. Bereits nach 7 Minuten hatten sie versucht, einen Zaun niederzureissen. Noch im Verlauf der ersten Halbzeit erfolgte die zweite Unterbrechung, als ein Knallkörper aus dem Bereich der IFK-Anhänger aufs Spielfeld geworfen wurde.

Gegen Spielende stand die Partie dann vor dem endgültigen Abbruch, als der Kunstrasen wegen der umfassenden «Pyroshow» Feuer fing und sich Löcher in den Platz brannten. «Das ist selbstverständlich völlig inakzeptabel», sagte Norrköpings Klubdirektor Andre Skagervik.