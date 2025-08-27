Die Münchner müssen gegen den Drittligisten in der Startrunde des DFB-Pokals plötzlich mehr zittern als ihnen lieb ist.

Legende: Drama pur Harry Kane vergibt erstmals in einem Pflichtspiel für die Bayern einen Elfmeter. Davor verwandelte der Engländer 31 Penaltys in Folge. Imago/Passion2Press

Eine Stunde lang hatte Bayern München in der 1. Pokal-Runde zu Gast bei Wehen Wiesbaden (3. Liga) alles im Griff. Harry Kane per Elfmeter (16.) und Michael Olise (51.) mit einem Direktschuss in die nahe Ecke brachten die Münchner vermeintlich auf die Siegerstrasse. Der FCB, am letzten Freitag furios mit einem 6:0 gegen RB Leipzig in die Bundesliga gestartet, hätte auch noch höher führen können.

Und genau dies wurde dem Team von Trainer Vincent Kompany nach der Stundenmarke plötzlich zum Verhängnis. Innert nur 5 Minuten glichen die Wiesbadener dank Doppeltorschütze Fatih Kaya (64./69.) aus heiterem Himmel aus. Die Münchner zeigten fortan Nerven: 7 Minuten nach dem 2:2 scheiterte Kane vom Penaltypunkt aus an Wehen-Goalie Florian Stritzel, auch die beiden Nachschüsse brachte der Engländer nicht im Tor unter.

In den Schlussminuten war zu spüren, dass die Bayern die Verlängerung unbedingt umgehen möchten – und das «Powerplay» zahlte sich spät doch noch aus: Kane drückte eine Flanke von Josip Stanisic in der 94. Minute zum umjubelten 3:2 über die Linie.

