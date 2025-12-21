Legende: Nizza war seine letzte Trainer-Station. Lucien Favre. IMAGO / Revierfoto

Lucien Favre beendet gemäss übereinstimmenden Medienberichten seine lange Trainerkarriere.

Zuletzt stand der 68-Jährige bei Nizza an der Seitenlinie, wo er im Januar 2023 entlassen wurde.

Seine grössten Erfolge feierte Favre als Coach des FC Zürich (2x Meister, 1x Cupsieger)

Eine grosse Trainerkarriere ging am Sonntag zu Ende. Wie Lucien Favre gegenüber Le Matin Dimanche und dem Sonntagsblick bestätigte, werde er in den Ruhestand treten. Die Lust sei in den vergangenen Monaten verschwunden. Er höre ohne Bedauern und mit grosser Dankbarkeit auf.

In seiner 29-jährigen Trainer-Laufbahn feierte der Waadtländer seine grössten Erfolge in der Heimat. Mit dem FC Zürich wurde er 2006 und 2007 Schweizer Meister. 2005 holte er mit den Zürchern zudem den Schweizer Cup. Im gleichen Wettbewerb gewann er 2001 auch mit Servette den Pokal.

Der 68-jährige Favre hat aber auch im Ausland seine Spuren hinterlassen. In der Bundesliga coachte er Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Beim BVB kam er in 110 Pflichtspielen auf einen beeindruckenden Punkteschnitt von 2,01 Zählern pro Spiel. Seine letzte Station war Nizza in der Ligue 1.



