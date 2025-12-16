Ousmane Dembélé wird bei der Fifa-Gala in Katar zum besten Spieler, Aitana Bonmati zur besten Spielerin des Jahres gekürt.

Legende: Darf sich freuen Ousmane Dembélé. Getty

Nach dem Gewinn des Ballon d'Or darf sich Ousmane Dembélé auch über die Auszeichnung zum Weltfussballer des Jahres freuen. Der Franzose wurde von der Fifa zum besten Spieler gewählt. Präsident Gianni Infantino präsentierte die Wahl bei einer Gala in Katar.

Bei den Frauen räumte Aitana Bonmati den Preis zur Weltfussballerin bereits zum 3. Mal in Serie ab. Die Spanierin führte ihr Land in den EM-Final und stand mit dem FC Barcelona im Final der Champions League.

Weitere Awards vergeben

Den Award für die beste Trainerin durfte sich Sarina Wiegman, die England zum Europameistertitel in der Schweiz geführt hat, abholen. Bei den Männern ging der Preis für den besten Coach an PSG-Trainer Luis Enrique.

Als bester Torhüter wurde Champions-League-Sieger Gianluigi Donnarumma ausgezeichnet, bei den Frauen staubte den Titel Europameisterin Hannah Hampton ab. Santiago Montiel vom argentinischen Verein Independiente gewann den Puskas Award für das schönste Tor, einen sehenswerten Fallrückzieher. Den Marta-Award gewann Lizbeth Ovalle von UANL Tigres.