In den letzten 25 Jahren waren die Copa del Rey und Real Madrid keine dicken Freunde. Im Final gegen Osasuna soll sich das wieder ändern.

Wird es wieder Liebe? Real will endlich den 20. Cupsieg

Legende: Sind haushohe Favoriten Reals Karim Benzema (vorne), Rodrygo und Co. Keystone/EPA/Rodrigo Jimenez

Wenn die Champions League so etwas wie der Lieblingswettbewerb von Real Madrid darstellt, ist die Copa del Rey das Gegenteil. Gewannen die «Königlichen» in der «Königsklasse» seit 1998 schon 8 Mal den Titel, gelang dies im Cup seitdem nur 2 Mal. Nicht selten scheiterte man dabei frühzeitig an krassen Aussenseitern, wie zum Beispiel 2021 gegen den Drittligisten Alcoyano.

Nun bietet sich am Samstagabend endlich wieder die Chance auf einen Cupsieg. Erstmals seit 2014 steht der Klub im Endspiel der Copa.

Das sagen die Trainer

Schliessen 01:04 Video Ancelotti: «Es könnte der letzte Final sein, also geniessen wir» (span.) Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. 00:57 Video Arrasate: «Wir brauchen ein perfektes Spiel» (span.) Aus Sport-Clip vom 06.05.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Trotz der zuletzt mageren Ausbeute gibt man sich in Madrid gelassen. «Vor jedem Final denke ich: ‹Das könnte der letzte sein, also geniessen wir's.› Das erwarte ich auch von den Spielern», sagt Trainer Carlo Ancelotti.

Die entspannte Stimmung könnte auch am Gegner liegen: Osasuna, das noch titellos ist und in der Meisterschaft auf dem 10. Rang liegt, ist in der Finalstätte Sevilla klarer Aussenseiter. Der 20. Cupsieg wird von den Madrilenen deshalb quasi erwartet, wegen ihrer schwierigen Cup-Historie dürften sie aber gewarnt sein.