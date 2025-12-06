Legende: Zwei Weltmeister sind MLS-Champions Rodrigo de Paul und Lionel Messi. IMAGO Images/Imagn Images

Lange Zeit war von Lionel Messi im Final des MLS Cup nicht viel zu sehen. Doch als es um die Tore ging, war der 38-Jährige da: In der 71. Minute erobert der Argentinier in der Offensive einen Ball und bediente seinen Landsmann Rodrigo de Paul, der zum 2:1 einnetzte. In der Nachspielzeit lancierte er Tadeo Allende herrlich, das 3:1 war Tatsache.

Treffer der Weltmeister

Für Inter Miami, das seit der Saison 2020 am Spielbetrieb der MLS teilnimmt, ist es der erste Titel in der Vereinsgeschichte. Leer ging dafür Thomas Müller bei Vancouver aus. Der Deutsche war erst im Sommer nach Übersee gewechselt. Insgesamt standen beim Finalduell mit Sergio Busquets, De Paul, Messi und Müller gleich 4 Weltmeister auf dem Rasen.

In Fort Lauderdale/Florida war Vancouver über lange Zeit die spielbestimmende Mannschaft und kam auch zu guten Chancen, konnte diese aber mit Ausnahme des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Ali Ahmed (60.) nicht nutzen.