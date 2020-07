Der Meister aus München geht am Samstag als grosser Favorit in den DFB-Pokal-Final gegen Bayer Leverkusen.

Legende: Haben den nächsten Titel vor Augen Hansi Flick und seine Spieler. imago images

Die Münchner Rekordsieger streben nach der 30. Meisterschaft und dem Transfer-Coup Leroy Sané den 20. Triumph im DFB-Pokal an. Im Duell mit Bayer Leverkusen sind die Bayern klar in der Favoritenrolle. «Wir sind sehr optimistisch, dass wir als Sieger rausgehen», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. «Die Jungs sind heiss und wollen den nächsten Titel gewinnen, dafür werden wir alles tun.»

Die Meisterschaft ist ein Zwischenziel. Das heisst, dass wir weitere Ziele haben.

Ein Sieg am Samstag wäre für die Münchner ein weiterer Schritt zum Triple. Ehrenpräsident Uli Hoeness sieht «eine gute Chance, alles zu gewinnen». Also nach dem 13. Double auch die Champions League mit dem Final am 23. August – und damit das zweite Triple nach 2013.

Auch Trainer Hansi Flick stellt klar, dass der Hunger seiner Mannschaft weiterhin riesig ist. «Die Meisterschaft ist ein Zwischenziel. Das heisst, dass wir weitere Ziele haben.» Der 55-Jährige, der die Bayern diese Saison zurück in die Spur gebracht hat, könnte zudem einen speziellen persönlichen Erfolg verbuchen: Flick wäre erst der 3. Coach, der mit einem Klub als Spieler und als Trainer den Pokal holt.