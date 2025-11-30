Die Vancouver Whitecaps und Inter Miami stehen erstmals im Final und spielen um den Titel in der Major League Soccer.

Müller gegen Messi: Vancouver und Miami spielen um den Titel

Legende: Bestens eingefügt Thomas Müller (r.) wechselte erst vor 4 Monaten nach Vancouver. imago images/Abe Arredondo

Die Vancouver Whitecaps setzten sich auf dem Weg in den Final gegen MLS-Neuling San Diego mit 3:1 durch. Die Kanadier, bei denen Thomas Müller seit seiner Ankunft vor 4 Monaten eine zentrale Rolle einnimmt, spielen erstmals in der Geschichte ihrer Franchise um den Titel.

Gleiches gilt für Inter Miami mit Lionel Messi. Der Klub aus Florida zog dank einem klaren 5:1-Sieg gegen den New York FC in den Final ein. Wegen der besseren Hauptrundenbilanz ist Miami kommenden Samstag Gastgeber des Finals.

Wiedersehen auf anderer Bühne

Für Müller und Messi, der seit Sommer 2023 in Miami spielt, ist es das erste Duell seit dem Champions-League-Achtelfinal zwischen dem FC Bayern München und Paris St-Germain im Frühjahr vor Messis Wechsel in die USA.

Messi hat in seiner Zeit bei Inter bereits den Leagues Cup (2023) und das Supporters Shield (2024) für die beste Hauptrundenbilanz gewonnen, nicht aber die Meisterschaft. Müller holte seit seiner Ankunft in Vancouver bereits die kanadische Meisterschaft.