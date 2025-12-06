Das Duell Lionel Messi gegen Thomas Müller überstrahlt den MLS-Final zwischen Inter Miami und den Vancouver Whitecaps.

Einen glamouröseren Abschluss der Saison hätte sich die Major League Soccer nicht wünschen können: Inter Miami gegen die Vancouver Whitecaps, Weltmeister Lionel Messi gegen Weltmeister Thomas Müller – auf das «ewige» Duell werden am Samstag alle Blicke gerichtet sein.

Messi wird beim Gedanken an Müller unweigerlich an einige der bittersten Niederlagen seiner Karriere erinnert. Allen voran die Pleite im WM-Final 2014 gegen Deutschland (0:1 n.V.).

Wenn du der Beste bist, bist du der Gejagte.

Dazu stehen u.a. ein krachendes 0:4 im WM-Viertelfinal 2010 und ein blamables 2:8 im Viertelfinal der Champions League 2020 oder ein 0:4 im Halbfinal 2013 mit Barcelona gegen den FC Bayern in der «Schreckens-Bilanz» des Argentiniers gegen Müller.

Nun will der Deutsche erneut zum Partycrasher für Messi werden. «Es kann nichts Schöneres geben, als gegen den GOAT, gegen Messi zu spielen. Wenn du der Beste bist, bist du der Gejagte», meinte Müller. Aber: «Es geht nicht um Messi gegen Müller, sondern um Miami gegen die Whitecaps. Wir spielen gegen eine Mannschaft, nicht gegen einen Spieler.»