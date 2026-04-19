Legende: Verwertet den entscheidenden Penalty Pablo Marin (M.). AP Photo/Jose Breton

Real Sociedad hat die Copa del Rey gewonnen. Das Team aus dem Baskenland bezwang Atletico Madrid im Final in Sevilla mit 4:3 nach Penaltyschiessen. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden.

Ausgerechnet zwei Super-Knipser bei den Madrilenen blieben beim Krimi vom Elfmeterpunkt erfolglos. Hintereinander brachten Alexander Sörloth und Julian Alvarez ihre Versuche nicht im Tor unter – Unai Marrero im Sociedad-Kasten ahnte zweimal die richtige Ecke.

Für «La Real» ist es der vierte Copa-Triumph der Klub-Geschichte, der erste seit 2021.

Führung nach 13 Sekunden

Real Sociedad hatte einen Traumstart in die Partie erwischt. Nach nur 13 Sekunden schob Ander Barrenetxea zum 1:0 für die Basken ein. Atletico benötigte etwas mehr als eine halbe Stunde, bis es sich vom Schock erholt hatte, dann erzielte Ademola Lookman aus der Drehung den Ausgleich.

Noch vor der Pause ging Real Sociedad erneut in Front, als Mikel Oyarzabal per Penalty reüssierte. Doch erneut fanden die «Rojiblancos» eine Antwort: Alvarez hämmerte die Kugel von der Strafraumgrenze herrlich in den Winkel (83.).

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