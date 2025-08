Der Deutsche ist am Dienstag den Folgen eines schweren Herzinfarktes erlegen.

Legende: Mit 67 Jahren verstorben Frank Mill, hier bei einem Bundesligaspiel im Mai 1983. IMAGO / Werner Otto

Fussball-Deutschland trauert um Frank Mill. Der Weltmeister von 1990 ist am Dienstag an den Folgen eines schweren Herzinfarktes verstorben. Dies bestätigten Mills frühere Vereine Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen. Zunächst hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass der gebürtige Essener in der Nacht zu Dienstag verstorben sei.

Mill wurde 67 Jahre alt, er hinterlässt zwei leibliche Kinder. Laut Bild erlitt er den Herzinfarkt bereits im Mai, er sei von Notärzten reanimiert worden. «Wir sind in Gedanken bei Franks Familie und allen, die ihm nahestanden», hiess es in der Düsseldorfer Mitteilung.

17-facher Nationalspieler

Mill gehörte zum Weltmeisterteam von 1990, das nun nach dem 2024 verstorbenen Andreas Brehme ihr zweites Mitglied verlor. Er spielte für Düsseldorf, Essen, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

Später arbeitete er kurzzeitig als Manager bei der Fortuna, gründete eine Fussballschule und war Mitglied der Dortmunder Traditionsmannschaft. Für die Nationalmannschaft lief er in 17 Länderspielen auf, bei der WM 1990 blieb er ohne Einsatz.