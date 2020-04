Der Schweizer Nati-Goalie erwartet angesichts der Corona-Pandemie Geisterspiele. Die Liga will am Freitag entscheiden.

Legende: An Fussball ist derzeit nicht zu denken Yann Sommer. Keystone

«Ich habe Lust, Fussball zu spielen. Lieber wären mir Spiele mit Zuschauern, aber die werden in der nächsten Zeit nicht möglich sein», so Yann Sommer gegenüber der Bild-Zeitung. Denn es gehe jetzt um mehr, als Spass zu haben, sagte der Schweizer Nationalkeeper.

«Die Gesundheit und Existenz von vielen Menschen oder auch Klubs stehen jetzt auf dem Spiel, darum versuchen wir alles daranzusetzen, damit auch der Fussball diese Krise übersteht», so der 31-jährige Gladbach-Söldner.

Entscheidende Tage für die DFL

In der Bundesliga ruht der Ball wegen der Corona-Krise noch bis mindestens 30. April. Doch in den nächsten Tagen könnten die Weichen für eine Rückkehr in den Spielbetrieb gestellt werden. Erst beraten Bundesregierung und Ministerpräsidenten am Mittwoch über mögliche Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise.

Dann entscheidet am Freitag eine ausserordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fussball Liga (DFL) über eine mögliche Wiederaufnahme der Saison mit Geisterspielen.