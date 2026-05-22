Cristiano Ronaldo hat Al-Nassr mit einer Doublette zur ersten Meisterschaft in Saudi-Arabien seit 2019 geschossen.

Am letzten Spieltag in der Saudi Pro League gewann Al-Nassr gegen Damac mit 4:1 und behauptete damit sein Zweipunkte-Polster vor Al-Hilal.

Ronaldo erzielte seine Saisontore 27 und 28. Kurz vor Spielschluss wurde der 41-Jährige zu einer Standing Ovation ausgewechselt, nach dem Titelgewinn vergoss er Freudentränen.

Es war der erste Titel für den Portugiesen in der saudischen Top-Liga, in die er im Dezember 2022 gewechselt war. Seinen letzten grossen Titel hatte er 2020 in Diensten von Juventus Turin gewonnen.

Die weiteren Treffer für Al-Nassr erzielten Sadio Mané und Kingsley Coman.