Legende: Wieder nichts Cristiano Ronaldo nach dem Champions-League-Out gegen Kawasaki Frontale. Reuters/Stringer

Asiatische Champions League: Ronaldo verpasst Final

Cristiano Ronaldo hat mit Al-Nassr den Final der Asiatischen Champions League verpasst und muss weiter auf seinen ersten grossen Titel in der Wüste warten. Der saudische Klub mit dem 40-jährigen portugiesischen Superstar verlor den Halbfinal gegen Kawasaki Frontale (JPN) mit 2:3. Ronaldo verpasste mit einem Kopfball an die Latte das zwischenzeitliche 2:1. Kawasaki trifft im Final auf Al-Ahli aus Dschidda (KSA).

Englische Women's Super League: Chelsea ist Meister

Nati-Captain Lia Wälti hat mit Arsenal die letzte Chance auf den Titel in der Women's Super League verspielt. Die Londonerinnen, bei denen Wälti auf der Ersatzbank sass, verloren bei Aston Villa (mit Noëlle Maritz) gleich mit 2:5. Leader Chelsea liess sich die Chance nicht entgehen und siegte bei Manchester United mit 1:0. Damit können die «Blues» zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von der Spitze verdrängt werden und feiern den 6. Titel in Folge. Am Wochenende hatte die Gefühlslage noch umgekehrt ausgesehen: Arsenal zog in den Final der Champions League ein, Chelsea schied aus.