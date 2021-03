Barcelona zieht mit viel Glück und Drama in den Copa-Final ein

Legende: Später Jubel Martin Braithwaites (M.) Treffer in der 95. Minute bedeutet Barcelonas Einzug in den Final der Copa del Rey. Keystone

Spanien: Barcelonas Wende in der Copa

Barcelona hat mit Glück den Final der Copa del Rey erreicht. Die Katalanen gewannen das Halbfinal-Rückspiel gegen Sevilla mit 3:0 n.V. Das Hinspiel war noch 0:2 verloren gegangen. Gerard Piqué rettete Barça auf den letzten Drücker (90.+4) mit dem 2:0 in die Verlängerung. Martin Braithwaite (95.) traf zum Endstand. Ousmane Dembélé hatte Barcelona in Führung (12.) gebracht. Marc-André ter Stegen parierte zudem einen Penalty von Ocampos (73.). Nach Gelb-Rot gegen Sevillas Fernando (92.) flog bei den Gästen auch noch Luuk de Jong mit Rot vom Platz (103.). Im zweiten Halbfinal stehen sich Athletic Bilbao und UD Levante gegenüber. Bei Barcelona kehrt nach dem Wirbel um eine Razzia im Club zumindest auf sportlicher Ebene etwas Ruhe ein.

Italien: Milan wendet Heimniederlage ab

Mit einem von Goalgetter Franck Kessie zum 1:1 verwerteten Handspenalty in der 97. Minute verhindert Milan in der 25. Runde der Serie A eine Heimniederlage gegen Udinese. Der Rückstand auf den führenden Rivalen Inter Mailand beträgt 3 Punkte bei einem Spiel mehr. Inter trägt seine Partie der 25. Runde am Donnerstag auswärts gegen Parma aus.

England: ManUnited kann wieder nicht gewinnen

Manchester United kommt in der Meisterschaft weiterhin nur langsam vom Fleck. Nach dem 0:0 bei Crystal Palace beträgt der Rückstand auf Leader Manchester City 14 Punkte. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer konnte von den letzten 8 Ligaspielen nur deren 2 gewinnen. In den letzten 3 Pflichtspielen blieben die «Red Devils» jeweils ohne Tor. Auch das drittklassierte Leicester kam bei Burnley nicht über ein 1:1 hinaus.