LaLiga: Sow schiesst Sevilla zum Sieg

Djibril Sow gelang im Heimspiel mit dem FC Sevilla gegen Rayo Vallecano sein erstes Tor seit über einem Jahr. Der 41-fache Schweizer Nationalspieler traf in der 27. Minute zum 1:0-Schlussresultat. Der FC Sevilla, bei dem sich Sow in dieser Saison noch nicht als unbestrittene Stammkraft etabliert hat, steht nach 14 Runden auf dem enttäuschenden 12. Platz.

Premier League: Liverpool siegt dank Salah-Doppelpack

Liverpool hat von der 5. Niederlage in Folge von Manchester City (0:4 gegen Tottenham am Samstag) profitiert und die Tabellenführung in der Premier League ausgebaut. Die «Reds» gewannen in Southampton nach einem 1:2-Rückstand mit 3:2 und liegen nach dem 12. Spieltag 8 Punkte vor ManCity. Matchwinner für Liverpool war Mohamed Salah: Der Ägypter sorgte in der 65. Minute für den 2:2-Ausgleich und erzielte in der 83. Minute per Elfmeter den Siegtreffer. Manchester United ist nicht ganz vorne anzutreffen. Die Ära des neuen Trainers Ruben Amorim begann mit einem enttäuschenden 1:1 beim Aufsteiger Ipswich. Dabei hatte Marcus Rashford die Gäste nach weniger als zwei Minuten in Führung geschossen.