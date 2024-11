Legende: Beschenkte sich zu seinem 28. Geburtstag mit zwei Toren James Maddison. imago images/ Offside Sports Photography

Premier League: ManCity kriselt weiter

Tottenham hat Manchester City in der 12. Runde die 3. Liganiederlage in Serie zugefügt. Die «Spurs» schlugen den Tabellenzweiten mit Nati-Verteidiger Manuel Akanji auswärts gleich 4:0, wobei James Maddison (13./20.) doppelt traf. Wettbewerbsübergreifend war es die 5. Niederlage in Serie für Pep Guardiolas Team – seit Chelsea 1956 war dies keinem amtierenden Meister passiert. Derweil gewann Arsenal gegen Nottingham Forest 3:0 und stellte den Anschluss an die Spitze wieder her.

Serie A: Sommer ohne Gegentor

Inter Mailand hat das Spiel bei Hellas Verona in der 13. Runde gleich mit 5:0 gewonnen - das Schlussresultat stand schon vor der Pause fest. Matchwinner beim Kantersieg war Marcus Thuram mit zwei Toren und einem Assist. Der ehemalige Nati-Keeper Yann Sommer blieb in der italienischen Meisterschaft zum 6. Mal ohne Gegentor. Neuer Leader ist derweil der nächste YB-Gegner Atalanta.

LaLiga: Barcelona patzt gegen Celta

In der 14. Runde kam Barcelona bei Celta Vigo nicht über ein 2:2 hinaus. Nachdem der Tabellenführer 2:0 geführt hatte, glich der Mittelfeldklub dank zwei Toren in Überzahl innert 2 Minuten (84./86.) aus.