England: Manchester United gibt Sieg aus der Hand

Dreimal lag Manchester United gegen Bournemouth im Montagsspiel der Premier League in Führung. Zum Sieg reichte es den «Red Devils» dennoch nicht. Nachdem die Südengländer ein 0:1 und ein 1:2 jeweils hatten ausgleichen können, gingen sie in der 52. Minute durch ein Freistosstor Marcus Taverniers erstmals in Front. 25 Minuten später erzielte Bruno Fernandes, ebenfalls per Freistoss, das 3:3, ehe Mateus Cunha in der 79. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für die Hausherren herbeiführte. Doch Bournemouth rappelte sich noch einmal auf und kam durch Eli Kroupi (84.) tatsächlich noch zum 4:4-Ausgleich.

Italien: Roma bleibt in Tuchfühlung mit der Spitze

Im letzten Spiel der 15. Serie-A-Runde ist die AS Roma wieder bis auf drei Punkte an Leader Inter herangerückt. Im Verfolgerduell mit Como, das vor Spielbeginn nur drei Zähler hinter den Römern klassiert war, siegten die «Giallorossi» vor heimischem Publikum knapp mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels erzielte Wesley in der 60. Minute mit einem platzierten Flachschuss. Durch den Sieg der Roma sind die Top 4 der Serie A nun nur durch drei Zähler getrennt.

