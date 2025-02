Per E-Mail teilen

Legende: Lässt sich feiern Freiburgs Doppeltorschütze Vincenzo Grifo. Imago Images/Finley Mörch

Bundesliga: Freiburg kantert Werder nieder

Freiburg hat zum Auftakt der 23. Bundesliga-Runde den 4. Sieg in Serie gefeiert. Die Breisgauer fegten Werder Bremen vor eigenem Anhang gleich mit 5:0 vom Platz. Kiliann Sildillia eröffnete das Skore in der 15. Minute mit einem Fallrückzieher sehenswert. Danach sorgten Vincenzo Grifo und Ritsu Doan mit je einem Doppelpack für das deutliche Verdikt. Freiburg kletterte dank dem Kantersieg zumindest über Nacht auf Rang 4, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Premier League: Leicester geht gegen Brentford unter

Aufsteiger Leicester City hat es verpasst, mindestens bis am Samstag die Abstiegsplätze zu verlassen. Die auf dem vorletzten Platz klassierten «Foxes» kassierten zuhause gegen Brentford eine 0:4-Klatsche. Bereits zur Pause hatte Leicester hoffnungslos mit 0:3 zurückgelegen.

