Legende: Traf zum Ausgleich kurz nach der Pause Mario Pasalic. EPA/MICHELE MARAVIGLIA

Serie A: Atalanta weiter im Flow

Atalanta Bergamo, nach der Länderspielpause der nächste YB-Gegner in der Champions League, ist weiter nicht zu stoppen. Die Bergamasken gewannen in der Liga bereits zum 6. Mal in Folge und ziehen damit vorerst mit Leader Napoli (spielt am Sonntagabend im Topspiel gegen Inter) gleich. Den 2:1-Heimsieg gegen Udinese Calcio musste sich Atalanta aber hart erarbeiten. Zur Pause hatte es noch 0:1 gestanden. In der 2. Halbzeit sorgte ein Doppelschlag innert 4 Minuten für die Wende (56./60.). Etwas getrübt wurde der Sieg allerdings durch die Verletzung von Abwehrchef und Ex-FCZ-Verteidiger Berat Djimsiti.