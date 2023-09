Legende: Traf zum wichtigen 2:0 nach der Pause Rafael Leao. IMAGO / Insidefoto

Serie A: AC Milan mit dem Punktemaximum

Die AC Milan siegte auswärts bei der AS Roma – Gegner von Servette in der Europa League – 2:1 und feiert damit im 3. Spiel den 3. Vollerfolg. Schon in der 9. Minute brachte Olivier Giroud die Gäste mittels Elfmeter auf die Erfolgsspur. 3 Minuten nach der Pause erhöhte Rafael Leao, der den Ball nach einer Flanke gekonnt mit dem Rücken zum Tor volley im Netz versenkte. Trotz einem Platzverweis gegen Fikayo Tomori nach einer Stunde brachten die «Rossoneri» den Vorsprung über die Zeit. Wie schon in den ersten Saisonspielen reichte es für Noah Okafor nur zu einem Teileinsatz: Der Schweizer wurde in der 76. Minute für Torschütze Leao eingewechselt.

Ligue 1: Cömert mit Debüt für Nantes

Eray Cömert lief nach seinem Wechsel zu Nantes erstmals für seinen neuen Arbeitgeber auf. Im Heimspiel gegen Marseille übernahm er gleich den Part des Abwehrchefs. Nach nur 4 Minuten musste sich seine Defensive ein erstes Mal überwinden lassen: Ismaila Sarr traf zur Führung für die Gäste. 6 Minuten später erhielt Cömerts Teamkollege Bastien Meupiyou die rote Karte. Trotzdem gelang wenige Minuten vor der Pause durch Mostafa Mohamed doch noch der 1:1-Ausgleich.