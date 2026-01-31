Legende: Trifft sehenswert mit einem strammen Schuss Michel Aebischer erzielt sein 1. Tor für Pisa. Getty Images/Photo Agency

Serie A: 1. Treffer für Aebischer im Pisa-Dress

Michel Aebischer hat bei Pisa ein persönliches Erfolgserlebnis feiern können. Der Schweizer Internationale traf im Heimspiel gegen Sassuolo mit seinem 1. Tor überhaupt für seinen neuen Verein zum zwischenzeitlichen 1:2 in der 51. Minute. Genützt hat es aber nichts: Pisa unterlag 1:3 und kassierte die 11. Niederlage. Damit setzt sich die Durststrecke beim Aufsteiger fort: Pisa holte aus den letzten 12 Spielen lediglich 5 Zähler und belegt punktgleich mit Verona den letzten Tabellenplatz.

Premier League: Liverpool feiert Premiere

Liverpool ist in der Premier League zum 1. Sieg im neuen Jahr gekommen. Der Meister gewann zuhause gegen Newcastle nach Rückstand mit 4:1. Die Neuzugänge Hugo Ekitiké mit einem Doppelpack (41./43.) und Florian Wirtz (67.) sorgten für den Befreiungsschlag. Ibrahima Konaté setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Auch Arsenal feierte nach zuletzt 3 sieglosen Partien wieder einmal ein Erfolgserlebnis. Die «Gunners» gewannen bei Leeds mit 4:0 und bauten damit die Tabellenführung auf die Verfolger Manchester City und Aston Villa zumindest bis Sonntag auf 7 Punkte aus.

