Legende: Teilten sich in Freiburg die Punkte Johan Manzambi (links) und Aurèle Amenda. Imago/Jan Hübner

Bundesliga: Manzambi mit Assist

Eintracht Frankfurt, erstmals in dieser Saison mit Aurèle Amenda in der Startelf, hat es in Freiburg verpasst, auf die Siegerstrasse zurückzukehren. Dank einem Doppelpack von Jonathan Burkardt (18./38.) führten die Gäste bis kurz vor Schluss mit 2:1. Dann glich Kunstschütze Vincenzo Grifo 12 Minuten nach seiner Einwechslung per direktem Freistoss aus (87.). 6 Minuten vor dem 2:2 war bei den Freiburgern Johan Manzambi ausgewechselt worden. Der Nati-Spieler hatte schon in der 2. Minute die Vorlage zum 1:0 geliefert. Während Freiburg zum 3. Mal in Folge Remis spielte, blieb Frankfurt zum 2. Mal in Serie sieglos.

Resultate