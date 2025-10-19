Legende: Teilten sich in Freiburg die Punkte Johan Manzambi (links) und Aurèle Amenda. Imago/Jan Hübner

Ligue 1: Embolo trifft erneut für Rennes

Der Schweizer Breel Embolo hat in der Ligue 1 im zweiten Spiel in Folge für Rennes getroffen. Der 28-jährige Nationalstürmer erzielte beim 2:2 im Heimspiel gegen Auxerre das 1:1 (18.). Embolo, der am 1. September von Monaco zu Rennes gewechselt hatte, war per Kopf erfolgreich. Sein Team spielte zum vierten Mal in Serie unentschieden und blieb zum sechsten Mal hintereinander ungeschlagen.

Bundesliga: Manzambi mit Assist

Eintracht Frankfurt, erstmals in dieser Saison mit Aurèle Amenda in der Startelf, hat es in Freiburg verpasst, auf die Siegerstrasse zurückzukehren. Dank einem Doppelpack von Jonathan Burkardt (18./38.) führten die Gäste bis kurz vor Schluss mit 2:1. Dann glich Kunstschütze Vincenzo Grifo 12 Minuten nach seiner Einwechslung per direktem Freistoss aus (87.). 6 Minuten vor dem 2:2 war bei den Freiburgern Johan Manzambi ausgewechselt worden. Der Nati-Spieler hatte schon in der 2. Minute die Vorlage zum 1:0 geliefert. Im 2. Spiel des Sonntags gewann Hoffenheim auswärts bei St. Pauli mit 3:0.

Resultate