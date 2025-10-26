Legende: Traf erstmals in der Liga für Arsenal Eberechi Eze. imago images

Premier League: Arsenal ohne Ausrutscher, City schon

Eberechi Eze hat Arsenal im Londoner Derby gegen Crystal Palace einen wichtigen 1:0-Sieg gesichert. Der Stürmer, der auf diese Saison hin zu den «Gunners» gestossen war, traf ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Arsenal führt die Tabelle vier Zähler vor Bournemouth und fünf vor Sunderland an. Neu sechs Punkte Rückstand weist Manchester City auf, das bei Aston Villa einen Rückschlag erlitt (0:1). Auf den Treffer von Matty Cash in der 19. Minute fanden die «Skyblues» keine Antwort. Der vermeintliche Ausgleich Erling Haalands in der 90. Minute wurde wegen eines Abseits aberkannt.

Resultate