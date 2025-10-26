Legende: Traf erstmals in der Liga für Arsenal Eberechi Eze. imago images

Premier League: Arsenal ohne Ausrutscher, City schon

Eberechi Eze hat Arsenal im Londoner Derby gegen Crystal Palace einen wichtigen 1:0-Sieg gesichert. Der Stürmer, der auf diese Saison hin zu den «Gunners» gestossen war, traf ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Arsenal führt die Tabelle 4 Zähler vor Bournemouth und 5 vor Sunderland an. Neu 6 Punkte Rückstand weist Manchester City auf, das bei Aston Villa einen Rückschlag erlitt (0:1). Auf den Treffer von Matty Cash in der 19. Minute fanden die «Skyblues» keine Antwort. Der vermeintliche Ausgleich Erling Haalands (90.) wurde wegen eines Abseits aberkannt.

Bundesliga: Stuttgart mit 5. Sieg in Folge

Nach einem 0:1-Rückstand ist Stuttgart (ohne Luca Jaquez und Leonidas Stergiou) in der Bundesliga doch noch zum fünften Vollerfolg in Serie gekommen. Chris Führich und Denis Undav wendeten für die Schwaben das Blatt gegen Mainz und stellten den 2:1-Sieg sicher. Stuttgart rückt damit wieder auf Tabellenplatz 3 vor, während Mainz (bis 81. mit Silvan Widmer) mit nur 4 Punkten auf dem Relegationsplatz bleibt. Leverkusen schlug Freiburg (bis 67. mit Johan Manzambi) ohne Mühe mit 2:0.

Resultate