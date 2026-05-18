Legende: Trifft zum Sieg Kai Havertz. IMAGO / News Licensing

Premier League: Arsenal schlägt Burnley

Dank einem Sieg über das bereits abgestiegene Burnley hat Arsenal den nächsten Schritt zum Titel in der Premier League gemacht. Das Team von Mikel Arteta siegte vor Heimpublikum mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte der Deutsche Kai Havertz in der 37. Minute nach einem Eckball von Bukayo Saka. Zeki Amdouni wurde bei den Gästen für die letzten 20 Minuten eingewechselt, konnte aber keine Akzente mehr setzen. Damit liegt Arsenal nun 5 Punkte vor Manchester City, das am Mittwoch in Bournemouth seine zweitletzte Partie der Saison bestreitet. Patzen die «Citizens», sind die Londoner Meister.

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