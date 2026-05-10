Legende: Jubelt ekstatisch über das Siegtor Leandro Trossard. Reuters/Action Images

Premier League: Arsenal zittert sich zum Sieg

Leader Arsenal hat einen weiteren grossen Schritt in Richtung des ersten Meistertitels seit 2004 gemacht. Die «Gunners» siegten auswärts bei West Ham knapp mit 1:0. Leandro Trossard erzielte in der 83. Minute das Siegtor. West Ham suchte in der Folge den Ausgleich – und erzielte diesen in der 95. Minute. Callum Wilsons Schuss aus der zweiten Reihe wurde von Arsenal erst hinter der Torlinie geblockt. Doch der VAR schaute sich ein mögliches, vorangegangenes Foulspiel an Goalie David Raya an. Schiedsrichter Chris Kavanagh wurde zum Bildschirm gebeten und nahm den Treffer zurück. Wenig später beendete er die Partie.

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