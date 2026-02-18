Legende: Ein Bild, das mehr sagt als 1000 Worte William Saliba und Gabriel Jesus stehen im Regen. Keystone/AP Photo/Dave Shopland

Premier League: Arsenal gibt Punkte ab

Auf dem Weg zum erträumten Meistertitel droht Arsenal erneut die Luft auszugehen. Bei Schlusslicht Wolverhampton Wanderers kam der Spitzenreiter der Premier League am Mittwochabend nicht über ein 2:2 hinaus. Der Ausgleich fiel durch ein unglückliches Eigentor des Ex-Baslers Riccardo Calafiori. Der Vorsprung der «Gunners» auf Manchester City könnte schon am Wochenende auf nur 2 Punkte schrumpfen.

Serie A: Como holt bei Milan 1 Zähler

Die AC Milan hat im Rennen um die Meisterschaft in der Serie A einen Rückschlag kassiert. Die «Rossoneri» mit den beiden Schweizern Ardon Jashari und Zachary Athekame (bis 56.) in der Startelf mussten sich zum Abschluss des 25. Spieltags gegen Como mit einem 1:1 begnügen und Stadtrivale Inter an der Tabellenspitze ziehen lassen. Der Rückstand beträgt nun 7 Punkte. Während Milan Zweiter bleibt, liegt Como als Sechster gut im Rennen um das internationale Geschäft.

Resultate