Legende: Bissen sich die Zähne aus Gabriel Jesus und seine «Gunners». Imago/News Licensing

Premier League: Nullnummer in London

Spitzenreiter Arsenal ist von Liverpool ausgebremst worden. Die «Gunners» kamen gegen die «Reds» vor eigenem Anhang nicht über ein 0:0 hinaus und stolperten erstmals nach 5 Ligasiegen in Folge. Arsenal hatte von Beginn an Druck ausgeübt und die Gäste immer wieder tief in deren Hälfte gedrängt. Im 2. Durchgang dominierte Liverpool die Partie, an gefährlichen Torchancen mangelte es jedoch auf beiden Seiten. Mikel Artetas Team liegt 6 Punkte vor Manchester City und Aston Villa, die am Vortag jeweils nur Remis gespielt hatten. Liverpool folgt nach dem 3. Remis in Serie auf Rang 4 (35).

Serie A: Milan vermeidet Pleite in extremis

Milan ist in der Serie A zuhause gegen Genoa nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Nachdem die «Rossoneri» lange einem Rückstand hinterhergerannt waren, hatte es die Nachspielzeit in sich. Rafael Leao glich zunächst in der 92. Minute per Kopf aus. Genoa kam dennoch zur Chance auf den Dreier, Nicolae Stanciu drosch einen Penalty in der 99. Minute aber in den Mailänder Nachthimmel. Der Rückstand Milans auf Leader Inter beträgt neu drei Punkte.

Resultate