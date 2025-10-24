Legende: Bejubelte das Ausgleichstor Zachary Athekame. Getty

Serie A: Athekame trifft erstmals für Milan

Zachary Athekame hat erstmals für die AC Milan getroffen und seinem Team mit dem Tor in der Nachspielzeit zuhause gegen Pisa einen Punkt gerettet. Der Schweizer Aussenverteidiger war in der 76. Minute eingewechselt worden und traf knapp 17 Minuten später auf Vorlage von Luka Modric aus der Distanz zum 2:2. Zuvor hatte Pisa, bei dem Michel Aebischer durchspielte, dank Juan Cuadrado (60.) und M'bala Nzola (86.) aus einem 0:1 ein 2:1 gemacht.

Bundesliga: Traumtor bringt Bremen den Sieg

Werder Bremen hat das Freitagsspiel der 8. Bundesliga-Runde gewonnen. Ein Tor des Österreichers Marco Grüll sorgte beim 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin für den Unterschied. In der Partie mit wenigen Torchancen benötigte Werder Bremen für den dritten Saisonsieg einen Exploit von Grüll. Der 27-Jährige dribbelte sich in der 72. Minute in Abschlussposition und traf mit einem schönen Schlenzer. Bei Bremen fehlt Isaac Schmidt weiterhin verletzt, Cameron Puertas kam in der Schlussphase ins Spiel.

Resultate