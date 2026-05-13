Legende: Haben Grund zum Feiern Ruben Vargas, Kike Salas und der FC Sevilla. Imago/DeFodi Images

LaLiga: Vargas und Sow mit Vorlagen bei Sevilla-Sieg

Wie verrückt die spanische Liga in diesem Jahr ist, zeigt ein Blick auf den FC Sevilla. Vor zwei Spielen waren sie noch arg abgstiegsbedroht, nun dürfen sie gar mit Europa liebäugeln. Das Team der Schweizer Ruben Vargas und Djibril Sow (beide von Anfang an) feierte beim 3:2 in Villarreal den zweiten Sieg in Serie. Vargas legte den 2:2-Ausgleich, Sow das Siegtor vor. Damit liegt Sevilla neu auf Rang 10, vier Punkte vor einem Abstiegsplatz und deren zwei hinter Getafe, das den letzten Conference-League-Platz belegt.

Resultate