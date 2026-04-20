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Fussball aus den Topligen Auf dem Sofa: Erster Premier-League-Absteiger steht fest

20.04.2026, 23:36

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Fussballspieler wischt Gesicht mit Trikot.
Legende: Weil die Konkurrenz punktet stehen die Wolverhampton Wanderers als erster Absteiger fest. Imago/News Images

Premier League: Wolverhampton erster Absteiger

Die Wolverhampton Wanderers stehen als erster Absteiger aus der Premier League fest. Durch das torlose Remis des Tabellen-17. West Ham United bei Crystal Palace am Montagabend stiegen die «Wolves» auf dem Sofa ab. 5 Spieltage vor Saisonende kann der abgeschlagene Letzte mit 17 Punkten West Ham (33) nicht mehr einholen. Wolverhampton hatte es am Wochenende verpasst, die mögliche Entscheidung mit einem Sieg zu vertagen (0:3 bei Leeds United). Der Verein war zuletzt 2018 in die Premier League aufgestiegen und hatte zwischenzeitlich sogar im Europacup gespielt.

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