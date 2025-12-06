Legende: Zeigt es an Ferran Torres gelingen in Sevilla drei Tore. Imago/ZUMA Press Wire

LaLiga: Torres-Hattrick bei Barcelona-Sieg

Barcelona hat seine Leaderposition in Spanien gefestigt. Die Katalanen kamen bei Betis Sevilla zu einem wilden 5:3-Sieg. Das Heimteam ging gar in Führung, doch auch dank einem Dreierpack von Ferran Torres zog Barça zwischen der 11. und der 59. Minute auf 5:1 davon. In der Schlussphase, in der auch Ricardo Rodriguez bei Betis eingewechselt wurde, traf das Team noch zwei Mal – am Ende vergebens.

Serie A: Inter fertigt Como ab

Inter Mailand hat sich in Italien zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Die «Nerazzurri», bei denen Yann Sommer und Manuel Akanji wie gewohnt durchspielten, gewannen ihr Heimspiel gegen Como deutlich mit 4:0. Lautaro Martinez (11.), Marcus Thuram (59.), Hakan Calhanoglu (80.) und Carlos Augusto (86.) sicherten Inter den dritten Liga-Sieg in Serie.

