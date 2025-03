Per E-Mail teilen

Legende: Sind in der 2. Hälfte beide erfolgreich Ronald Araujo (l.) und Robert Lewandowski. Imago Images/Joan Gosa

LaLiga: Barcelona erobert Tabellenspitze zurück

Der FC Barcelona war nach dem 1:0-Sieg Atletico Madrids am Samstag gegen Bilbao unter Druck: Hansi Flicks Team brauchte einen Sieg gegen Real Sociedad, um wieder Leader zu werden. Gleich mit 4:0 kanterte Barça die Basken nieder. Ein Doppelschlag (25./29.) sorgte für eine 2:0-Führung zur Pause. Ronald Araujo (56.) und Robert Lewandowski (60.) erzielten nach dem Seitenwechsel die Tore 3 und 4 für die Katalanen.

Ligue 1: Sierro bei 4:0-Sieg Torschütze

Vincent Sierros Toulouse feierte in Angers den zweiten deutlichen Auswärtssieg in Serie. Beim 4:0 im Nordwesten Frankreichs reihte sich der Schweizer Mittelfeldspieler mit dem Treffer zum 2:0 unter die Torschützen ein. «Les Violets» rückten damit auf den 8. Rang vor.

Bundesliga: Kiel bejubelt 1. Auswärtssieg

Holstein Kiel hat bei Union Berlin einen historischen Sieg gefeiert. Die Störche holten im Stadion An der Alten Försterei den 1. Bundesliga-Auswärtssieg der Geschichte und gaben damit die rote Laterne an Heidenheim ab. Den 1:0-Siegtreffer erzielte Armin Gigovic in der 42. Minute. Die Kieler liegen neu einen Punkt hinter dem Relegationsplatz auf dem 17. Rang.

