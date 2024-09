Barça taucht in Pamplona – Embolo glänzt mit zwei Assists

Legende: Bedient Die Spieler des FC Barcelona. REUTERS/Vincent West

LaLiga: Barcelonas Serie reisst

Eine halbe Stunde nach den Young Boys (0:1 gegen GC) vermasselte auch Barcelona die Champions-League-Hauptprobe für das Direktduell am kommenden Dienstag. In Pamplona setzte es gegen Osasuna eine 2:4-Niederlage ab. Zuvor hatte die Mannschaft von Coach Hansi Flick alle sieben Ligapartien für sich entschieden. Nach 28 Minuten lag das Heimteam mit 2:0 in Front. Von dieser Hypothek erholten sich die Katalanen nicht mehr.

Ligue 1: Embolo gibt zwei Vorlagen

Breel Embolo hatte grossen Anteil am 2:1-Heimsieg Monacos gegen Montpellier. Der Nati-Stürmer bereitete beide Treffer vor. In der 32. Minute assistierte er Folarin Balogun zum 1:0. Praktisch mit der letzten Aktion des Spiels (90.+8) legte er für Lamine Camara auf.

Serie A: Sommers Inter schlägt Udinese

Inter Mailand hat in der Meisterschaft erstmals seit dem 30. August wieder einen Vollerfolg feiern können. Die «Nerazzurri» bezwangen Udinese auswärts mit 3:2. Zum Mann des Spiels avancierte Stürmer Lautaro Martinez, der zwei Tore erzielte. Der Titelverteidiger mit dem Schweizer Goalie Yann Sommer konnte damit seine Serie von drei sieglosen Spielen in allen Wettbewerben beenden.