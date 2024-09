YB unterliegt in der 8. Runde der Super League zuhause den Grasshoppers mit 0:1.

Das einzige Tor der Partie erzielt Giotto Morandi schon in der 4. Minute.

In den anderen Spielen vom Samstag feiern Yverdon (gegen St. Gallen) und Servette (gegen Lausanne) 1:0-Heimerfolge.

Am Ende durften die Berner von Glück reden, dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist. In der letzten Viertelstunde tauchten die Gäste immer wieder gefährlich vor dem Kasten von YB-Goalie David von Ballmoos auf.

Zudem gab es in der 79. Minute eine knifflige Szene im Berner Strafraum: Giotto Morandi kam zu Fall und wurde möglicherweise von Zachary Athekame touchiert – die Pfeife von Schiri Urs Schnyder blieb aber stumm.

01:13 Video Athekame erwischt Morandi im Strafraum – Schnyders Pfeife bleibt stumm Aus Sport-Clip vom 28.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Die beste Phase der Partie hatte das Heimteam kurz nach der Pause gehabt. Der eingewechselte Kastriot Imeri befeuerte das Berner Offensivspiel. Nach der 60. Minute vergaben Imeri, Filip Ugrinic und Cheikh Niasse hochkarätige Möglichkeiten.

Die «Hoppers» bewahrten kühlen Kopf – und die Berner wurden mit jeder Minute ungeduldiger, zumal sie vor dem Champions-League-Duell mit Barcelona am Dienstag unbedingt Selbstvertrauen tanken wollten. Es blieb beim Wollen. Zudem musste der eben erst von einer Verletzung zurückgekehrte Captain Loris Benito angeschlagen ausgewechselt werden.

Schnörkellos: GC schlägt früh zu

Mit breiter Brust war das Team von Marco Schällibaum angetreten. Und schon früh zeigte es, wie einfach Fussball aussehen kann: Goalie Justin Hammel schlug ab. Danach kombinierten sich Mathieu Choinière, Young-Jun Lee und Giotto Morandi mit sechs Ballberührungen butterweich über knapp drei Viertel des Feldes.

Der Schuss Morandis wurde noch unglücklich von YB-Verteidiger Mohamed Camara abgelenkt – und flog dadurch im hohen Bogen über YB-Keeper Von Ballmoos zum 1:0 ins Tor.

01:07 Video Morandi schockt die Berner früh Aus Sport-Clip vom 28.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Die Zuschauer goutierten den Auftritt des Heimteams nicht; es waren vereinzelt Buhrufe zu hören. Nach 90 Minuten war's ein regelrechtes Pfeifkonzert. Die GC-Fans durften hingegen den ersten Sieg in Bern seit April 2017 bejubeln.

So geht es weiter

Für YB steht eine aufregende Woche an. Am Dienstagabend (21:00 Uhr) erklingt die legendäre Champions-League-Hymne, wenn die Berner in Barcelona zu Gast sind. Am Sonntag steigt der Klassiker gegen den FC Basel im St. Jakob-Park (16:30 Uhr). Die Grasshoppers sind tags zuvor in Winterthur gefordert. Die Partie gibt's ab 20:30 Uhr live bei SRF.