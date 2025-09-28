Legende: Sorgte für den Unterschied Robert Lewandowski. imago images/Zuma Press Wire

LaLiga: Barcelona erobert Tabellenspitze

Nach der Pleite von Real Madrid im Stadtderby ist Barcelona dank eines 2:1-Heimerfolgs gegen Real Sociedad auf Platz 1 geklettert. Die Katalanen taten sich gegen die Basken allerdings zunächst schwer: Alvaro Odriozola brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Jules Koundé und Robert Lewandowski drehten die Partie aber. In der Schlussphase verzeichneten beide Teams noch einen Lattentreffer. Das in der Liga noch ungeschlagene Barcelona weist gegenüber Real einen Vorsprung von einem Punkt auf. Ebenfalls siegreich war der FC Sevilla, der Rayo Vallecano auswärts 1:0 bezwang. Ruben Vargas spielte durch, Djibril Sow kam zu einem Teileinsatz.

Premier League: Arsenal mit spätem Sieg in Newcastle

Arsenal hat sich gegen Newcastle (ohne den verletzten Fabian Schär) in extremis 2:1 durchgesetzt. In der 96. Minute köpfelte Verteidiger Gabriel Magalhaes die Londoner nach einem Corner zum Sieg. Den Führungstreffer von Nick Woltemade hatte der eingewechselte Mikel Merino erst in der 84. Minute ausgeglichen. In der Tabelle liegen die «Gunners» zwei Punkte hinter Leader Liverpool auf Platz 2.

Resultate