Legende: Trotz Sieg am Boden Barcelonas Raphinha. AP Photo/Joan Monfort

Copa del Rey: 3:0 reicht Barcelona nicht

Nach dem 0:4 auswärts in Madrid war von Barcelona im Rückspiel des Halbfinals der Copa del Rey gegen Atletico ein Wunder gefragt. Dieses verpassten die Katalanen vor heimischem Publikum dann nur knapp. Teenager Marc Bernal (29., 72.) und Kapitän Raphinha (45.+5, Foulelfmeter) liessen den Titelverteidiger und Rekordpokalsieger mit ihren Toren auf eine erfolgreiche Aufholjagd hoffen. Doch die Defensivspezialisten von Atletico retteten ihren Vorsprung aus dem Hinspiel mit Glück und Geschick über die Zeit.

Premier League: Liverpool verliert beim Schlusslicht

Der englische Meister Liverpool hat im Rennen um die direkten Champions-League-Plätze einen herben Rückschlag erlitten. Bei Schlusslicht Wolverhampton unterlagen die «Reds» mit 1:2. Das 1:0 der «Wolves» durch Rodrigo Gomes (78.) konnte Mohamed Salah (83.) noch ausgleichen. Auf Andrés 2:1 in der 94. Minute fand die Equipe von Arne Slot keine Antwort mehr. Es war für Wolverhampton erst der 3. Saisonsieg. Auch Aufsteiger Sunderland, bei dem Granit Xhaka in der 55. Minute eingewechselte wurde, feierte einen Dreier. In Leeds gewannen die «Black Cats» mit 1:0.

