Legende: Lockerer Sieg Für den FC Barcelona IMAGO / ZUMA Press Wire

LaLiga: Barcelona siegt ungefährdet

Der FC Barcelona hat das Nachholspiel in LaLiga gegen Osasuna problemlos mit 3:0 gewonnen. Die Katalanen gingen bereits in der 11. Minute durch Ferran Torres in Führung, in der 21. Minute doppelte Dani Olmo per Penalty nach. Nach dem Seitenwechsel war es dann der eingewechselte Robert Lewandowski, der mit dem 3:0 alles klar machte (77.). In der Tabelle liegt Barça nun drei Punkte vor Real Madrid, bereits am Sonntag steht mit dem Heimspiel gegen Girona die nächste Partie für den Leader an.

