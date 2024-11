Legende: Gesprächsbedarf Barcelonas Frenkie de Jong (l.) und Robert Lewandowski. Imago/NurPhoto

LaLiga: 2. Niederlage für Barcelona

4 Tage nach dem klaren 5:2-Sieg in der Champions League über Roter Stern hat der FC Barcelona in der Liga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Bei Real Sociedad San Sebastian setzte es ein 0:1 ab. Den einzigen Treffer erzielte Sheraldo Becker nach 33 Minuten. Robert Lewandowski hatte Barcelona eigentlich nach einer Viertelstunde in Führung geschossen. Der VAR entlarvte jedoch eine hauchdünne Abseitsstellung. Nach der 2. Niederlage im 12. Spiel liegen die Katalanen noch 6 Punkte vor Real Madrid. Die «Königlichen» haben indes eine Partie weniger absolviert.

03:31 Video Archiv: Barcelona mit Schützenfest in Belgrad Aus Champions League – Highlights vom 06.11.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 31 Sekunden.

Premier League: Arsenal weiter sieglos

Arsenal schwimmen die Felle im Titelkampf langsam aber sicher davon. Im Londoner Derby gegen Chelsea mussten sich die «Gunners» mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Der Rückstand auf Leader Liverpool beträgt nach dem 4. sieglosen Spiel in Folge schon 9 Punkte. Pedro Neto glich die Arsenal-Führung von Gabriel Martinelli (60.) in der 70. Minute aus. Ein seltenes Erfolgserlebnis gab es am Sonntag derweil für Manchester United. Im letzten Spiel vor der Ankunft des neuen Trainers Ruben Amorim siegten die «Red Devils» gegen Leicester mit 3:0.

Serie A: Remis im Topspiel

Leader Napoli und Meister Inter trennten sich in der 12. Runde der Serie A 1:1. Nati-Goalie Yann Sommer wurde von Scott McTominay aus kurzer Distanz überwunden (23.). Hakan Calhanoglu (43.) stellte den Ausgleich mit einem herrlichen Distanzversuch her. In der 2. Halbzeit scheiterte der Türke mit einem Penalty am Pfosten. Damit kommt es an der Spitze zum grossen Zusammenschluss. Napoli führt je einen Zähler vor dem nächsten YB-Gegner Atalanta (2:1 gegen Udinese), der Fiorentina, Lazio und Inter. Einen weiteren Punkt dahinter liegt Juventus. Für das verblüffende Atalanta, das auch in der Champions League auf Kurs ist, war es der 6. Ligasieg in Folge.