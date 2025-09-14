Legende: Viele Tore, wenige Fans Barcelona demütigt Valencia. IMAGO / ZUMA Press Wire

La Liga: 3 Doppelpacker für Barcelona

FC Barcelona tat etwas fürs Torverhältnis: Der Meister schlug Valencia mit 6:0. Raphinha, Fermin Lopez und Robert Lewandowski trafen jeweils doppelt. Bei Valencia wurde Filip Ugrinic in der 57. Minute eingewechselt. Die Partie fand im Ausweichstadion Estadi Johan Cruyff vor nur 6000 Fans statt.

Serie A: Milan ringt Bologna nieder

Die AC Milan feierte im 3. Spiel den 2. Sieg. Beim 1:0 über Bologna (Remo Freuler spielte durch) avancierte Altmeister Luka Modric als Schütze des goldenen Tors zum Matchwinner. Zachary Athekame sass bei den «Rossoneri» auf der Bank. Michel Aebischer musste mit Pisa zuhause ein 0:1 gegen Udinese hinnehmen.

Ligue 1: Mbappé macht's wie der Bruder, Embolos Rennes siegt

Ethan Mbappé, der jüngere Bruder von Real-Stürmerstar Kylian, hat für Lille sein 1. Tor in der französischen Ligue 1 erzielt. Der 18-Jährige wurde gegen Toulouse in der 80. Minute eingewechselt und markierte in der 8. Nachspielminute volley das sehenswerte Siegtor zum 2:1. Breel Embolo setzte sich mit Rennes nach Rückstand 3:1 gegen Lyon durch. Die 3 Rennes-Tore fielen nach der Auswechslung Embolos (69.) in Überzahl.

Resultate