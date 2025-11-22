 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Fussball aus den Topligen Barcelona mit triumphaler Rückkehr ins Camp Nou

22.11.2025, 18:24

Teilen
Das Camp Nou.
Legende: Barça ist zurück, die Krane sind aber noch da Das Camp Nou befindet sich weiter in der Renovierung, Spiele sind aber wieder möglich. Keystone/AP/Joan Monfort

LaLiga: Barça übernachtet als Leader

Erstmals seit zweieinhalb Jahren ist Barcelona am Samstag wieder im Camp Nou aufgelaufen. Die Katalanen feierten die Rückkehr in ihr «Zuhause» mit einem dominanten 4:0-Erfolg gegen Athletic Bilbao. Robert Lewandowski (4.) und Ferran Torres (45.+3) trafen vor, Fermin Lopez (48.) und wiederum Torres (90.) nach der Pause. Aufgrund der besseren Tordifferenz übernimmt Barça zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. Das punktgleiche Real Madrid könnte am Sonntag in Elche aber wieder vorlegen.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)