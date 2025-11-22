LaLiga: Barça übernachtet als Leader
Erstmals seit zweieinhalb Jahren ist Barcelona am Samstag wieder im Camp Nou aufgelaufen. Die Katalanen feierten die Rückkehr in ihr «Zuhause» mit einem dominanten 4:0-Erfolg gegen Athletic Bilbao. Robert Lewandowski (4.) und Ferran Torres (45.+3) trafen vor, Fermin Lopez (48.) und wiederum Torres (90.) nach der Pause. Aufgrund der besseren Tordifferenz übernimmt Barça zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. Das punktgleiche Real Madrid könnte am Sonntag in Elche aber wieder vorlegen.