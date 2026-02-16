Legende: Scheiterte vom Punkt Lamine Yamal. IMAGO / AOP.Press

LaLiga: Barcelona patzt

Der FC Barcelona hat es zum Abschluss des 24. Spieltags der spanischen Meisterschaft verpasst, die Leaderposition wieder an sich zu reissen. Der amtierende Meister kassierte bei Girona eine bittere 1:2-Pleite und ging zum vierten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Platz. Pau Cubarsi brachte die Katalanen nach einer Stunde in Führung, nur drei Minuten später gelang Girona der Ausgleich. Joker Fran Beltran machte die Wende in der 86. Minute perfekt. In der 1. Halbzeit hatte Superstar Lamine Yamal einen Penalty an den Pfosten gesetzt. Der Rückstand auf Leader Real beträgt neu zwei Punkte.

