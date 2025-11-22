Legende: Barça ist zurück, die Krane sind aber noch da Das Camp Nou befindet sich weiter in der Renovierung, Spiele sind aber wieder möglich. Keystone/AP/Joan Monfort

LaLiga: Barça übernachtet als Leader

Erstmals seit zweieinhalb Jahren ist Barcelona am Samstag wieder im Camp Nou aufgelaufen. Die Katalanen feierten die Rückkehr in ihr «Zuhause» mit einem dominanten 4:0-Erfolg gegen Athletic Bilbao. Robert Lewandowski (4.) und Ferran Torres (45.+3) trafen vor, Fermin Lopez (48.) und wiederum Torres (90.) nach der Pause. Aufgrund der besseren Tordifferenz übernimmt Barça zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. Das punktgleiche Real Madrid könnte am Sonntag in Elche aber wieder vorlegen.

Ligue 1: Embolo reüssiert gegen Ex-Klub

Rennes hat Monaco in der französischen Meisterschaft vor eigenem Anhang mit 4:1 bezwungen. Nati-Stürmer Breel Embolo erzielte gegen seinen Ex-Klub das 3:0 in der 73. Minute per Kopf. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste nur noch zu zehnt auf dem Platz, nachdem Denis Zakaria mit direkt Rot vom Platz geflogen war (66.). Bei den Monegassen, die im Tor auf den wiedergenesenen Lukas Hradecky statt auf Philipp Köhn setzten, gab Paul Pogba nach über zwei Jahren Absenz sein Comeback. Der Franzose wurde in der 85. Minute eingewechselt.

